До конца года в Калининградской области создадут 284 дополнительных места в детсадах

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-07T13:30:41+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца 2018 года в Калининградской области будут созданы 284 дополнительных места в детских садах. Об этом на прошедших публичных слушаниях по проекту регионального бюджета на 2019 год сообщил министр финансов области Виктор Порембский.

По его словам, работа по обеспечению местами в детских садах детей до трех лет продолжится и в следующем году. Так, в 2019 году в области планируется открыть около 500 мест в дошкольных учреждениях.

Продолжится и строительство школ, добавил министр финансов. До 2020 года планируется построить две новые школы в Калининграде общей стоимостью 2,6 млрд рублей