2018-11-07T13:30:41+03:00
Общество

До конца года в Калининградской области создадут 284 дополнительных места в детсадах

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

До конца 2018 года в Калининградской области будут созданы 284 дополнительных места в детских садах. Об этом на прошедших публичных слушаниях по проекту регионального бюджета на 2019 год сообщил министр финансов области Виктор Порембский.

По его словам, работа по обеспечению местами в детских садах детей до трех лет продолжится и в следующем году. Так, в 2019 году в области планируется открыть около 500 мест в дошкольных учреждениях.

Продолжится и строительство школ, добавил министр финансов. До 2020 года планируется построить две новые школы в Калининграде общей стоимостью 2,6 млрд рублей

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В фестивале школьного КВН гран-при завоевала команда из Янтарного
Калининградке продали копию престижной модели айфона, выдав его за оригинал
Рольбинов: В автобусах нужно объявлять об изменении движения в связи с реконструкцией ул. Шатурской
По Северному обходу движение открыли на месяц раньше намеченного срока
В Польше и Прибалтике начались крупные учения НАТО «Анаконда»
В четверг меняется расписание вечернего поезда Светлогорск – Калининград
41-летний калининградец попался на фиктивной регистрации гастарбайтеров
В Полесске прокуратура заставила энергетиков подвести электричество к жилому дому
СКР проверит информацию о нападении собак на ребенка в Калининграде
Не привитых от кори калининградцев могут перестать пускать в Польшу
Власти выделили на поддержку калининградских мясопереработчиков 15 млн рублей
Калининградец тайком вынес на себе из магазина сразу четыре свитера