2018-11-07T13:32:11+03:00
Общество

Не привитых от кори калининградцев могут перестать пускать в Польшу

В соседнем государстве обеспокоились ростом числа случаев инфекционного заболевания
Игорь ОРЕХОВ
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Не исключено, что в скором будущем от въезжающих в Польшу калининградцев на границе начнут требовать предъявления справок о сделанных прививках против кори. Соответствующая идея относительно всех иностранцев возникла у главы польской аграрной партии ПСЛ Владислава Косинак-Камыша. Об этом со ссылкой на журнал «Супер Экспресс» сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Правда, пока упомянутая инициатива подразумевает тех, кто приезжает в Польшу на заработки. Проблему спровоцировали гастарбайтеры с Украины, от которых корью заражается все больше поляков.

«Зафиксировано уже больше десятка подобных случаев на Мазовии, - сообщает издание. - Корь появилась и в Люблинском воеводстве. С начала года в Польше заболели уже 144 человека. Для сравнения, год назад в этот период их было только 58».

По словам депутата Бартоша Арлуковича, иностранцы, которые постоянно находятся и работают в Польше, должны быть обязательно вакцинированы. Главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас не исключает усиление контроля над прибывающими в страну. Так что вполне может статься, одними лишь «заробитчанами» дело в итоге не ограничится.

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