СКР проверит информацию о нападении собак на ребенка в Калининграде

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-07T13:42:14+03:00

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Региональное Управление Следственного комитета Российской Федерации сообщило о начале доследственной проверки информации о нападении бродячих собак на двухлетнего мальчика на территории садоводческого товарищества «Ивушка» в Калининграде.

- По предварительным данным, инцидент произошел 5 ноября, когда малыш с мамой находился на прогулке, - рассказала представитель УСКР Наталья Гацко. – Две бездомные собаки напали на ребенка, в результате чего он получил травмы в виде укушенных ран лица и был госпитализирован в детскую областную больницу. В ходе проверки будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, опрашиваться очевидцы. По ее итогам будет принято процессуальное решение не только в части причиненного вреда здоровью ребенка, но и дана правовая оценка действиям (бездействию) конкретных должностных лиц, не предпринявших мер для исключения подобных фактов.