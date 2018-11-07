2018-11-07T13:51:17+03:00
Общество

В Полесске прокуратура заставила энергетиков подвести электричество к жилому дому

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Полесске после вмешательства прокуратуры энергетики подвели свет к жилому дому. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

«Янтарьэнерго» не исполнило свои обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям жилого дома. После проведенной проверки прокурор района внес в адрес компании соответствующее представление.

После этого «Янтарьэнерго» разработало документацию и выполнило работы по строительство ЛЭП, что позволило подвести свет в жилой дом.

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