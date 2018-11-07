41-летний калининградец попался на фиктивной регистрации гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-07T13:56:25+03:00

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В Калинниграде 41-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за нарушение миграционного законодательства. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Калининградец за деньги зарегистрировал в своей квартире на ул. Алябьева шестерых иностранных граждан. При этом, иностранцы в квартире не проживали.

Уголовное дело возбуждено по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.