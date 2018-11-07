В четверг меняется расписание вечернего поезда Светлогорск – Калининград
Электричка будет уходить на 1 час 15 минут позже обычного
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Расписание вечернего поезда из Светлогорска изменится на один день, 8 ноября. В пресс-службе Калининградской железной дороги связывают это с техническими причинами.
Так, в этот четверг поезд № 6720 будет отправляться Светлогорска на 1 час 15 минут позже обычного расписания, то есть в 21:45.
Поезд проследует со всеми остановками и прибудет на Северный вокзал в 22:38, на Южный вокзал в 22:45.