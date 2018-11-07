2018-11-07T14:37:48+03:00
В мире

В Польше и Прибалтике начались крупные учения НАТО «Анаконда»

Кирилл Алексеев
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В Польше и странах Прибалтики 7 ноября стартовали крупные учения стран Североатлантического альянса «Anakonda-2018». Основная фаза завершится 16 ноября.

Как сообщают литовские СМИ, в масштабных маневрах принимают участие около 100 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц техники, включая четыре десятка кораблей и более 100 самолетов и вертолетов.

Учения будут проходить на полигонах Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского моря.

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