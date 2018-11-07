2018-11-07T15:07:25+03:00
Общество

По Северному обходу движение открыли на месяц раньше намеченного срока

По прогнозу властей это поможет избавиться от пробок
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде продолжается реконструкция улицы Шатурской. По этому поводу было принято решение открыть движение по одной полосе на трассе Северный обход в районе гурьевской развязки. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

- Мы попросили подрядчика, компанию «ВАД», на месяц раньше намеченного срока открыть по одной стороне движение по Северному обходу. Для того, чтобы как-то развязать узел и минимизировать количество пробок. Мы наблюдаем, что сейчас нет пробок. Все работает в штатном режиме, - сказал вице-премьер с надеждой на то, что калининградцы привыкнут к новому маршруту движения. – Удобно, что мы открыли движение. Многие люди, которые ехали со стороны Берлинского моста, были вынуждены стоять в пробках. Сейчас открыто прямое движение, никаких перекрестков. Все значительно ускоряется.

Автомобилистам на пути от Московского проспекта к ул. Невского нет необходимости теперь съезжать на колько, они едут по трассе над ним.

Александр Рольбинов отметил, что было увеличено количество электропоездов из Гурьевска для удобства горожан.

- Мы также провели дополнительную работу с автотранспортными предприятиями, которые осуществляют пассажирские перевозки. Думаю, что все будет хорошо. – сказал он.

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