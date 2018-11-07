Рольбинов: В автобусах нужно объявлять об изменении движения в связи с реконструкцией ул. Шатурской

СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-07T15:53:27+03:00

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Калининградцев нужно лучше информировать о маршрутах движения общественного транспорта, которые изменились в связи с реконструкцией ул. Шатурской. Об этом сказал вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов.

- Схемы движения надо раздать кондукторам, чтобы сообщали пассажирам, чтобы люди знали. Включить аудио-информаторы в автобусах: «С учетом реконструкции улицы Шатурской изменена схема движения автобусов. Наш автобус движется по маршруту такому-то. С такими-то остановками. Время в пути увеличено. Просим прощения за неудобства». Так надо сделать, - дал поручение региональному министерству развития инфраструктуры вице-премьер. – Нужно подготовить хорошие схемы, установить информативные знаки.

По словам Рольбинова, улица Шатурская давно вызывала нарекания. Власти надеются уложиться в контрактные сроки, до конца 2019 года полностью завершить реконструкцию улицы.