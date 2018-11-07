2018-11-07T15:45:47+03:00
Происшествия

Калининградке продали копию престижной модели айфона, выдав его за оригинал

Мошенником оказался 20-летний житель города, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей
Игорь ОРЕХОВ
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Калининградка в возрасте… э-э… ну, скажем так, за 50 пожелала (для себя лично или в подарок кому-то – ну суть важно) приобрести продвинутую модель «iPhone X». Удовлетворить потребность вызвался некий молодой человек, давший соответствующее объявление в интернете. Сделка состоялась в какой-то подворотне на Советском проспекте. Покупательница отдала 40 тысяч рублей наличными, получила вожделенный гаджет и довольная вернулась домой.

Однако при прибытии чувство глубокого удовлетворения моментально иссякло: изучив прибор внимательнее, горожанка убедилась, что под покровом ноябрьской темноты ей всучили откровенную копию прославленного оригинала. И отправилась писать заявление в полицию. Опера установили личность, а главное - место жительства чересчур ушлого продавца и призвали его к ответу. Точнее, уголовной ответственности.

- Это был мой дебют, - только и смог сказать в ответ 20-летний паренек, ранее и впрямь не замеченный ни в чем противозаконном.

Зато теперь дебютанту светят сразу пять лет в «хоне».

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