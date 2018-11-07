В фестивале школьного КВН гран-при завоевала команда из Янтарного

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-07T16:23:16+03:00

Она обошла 12 коллективов, представляющих города и поселки региона

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В Калининграде прошел фестиваль-открытие КЛАССНой лиги КВН – соревновались школьные команды региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, команды сыграли всего один конкурс – приветствие. По итогам игры гран-при взяла команда из Янтарного «Утомленные годом». Первое место завоевала сборная «Дети Мюнхгаузена» (Калининград), второе – «ДПС» (Светлый). Третьей стала команда «Лето» из Гусева.

За первое место боролись 12 команд: «Дети пафосных семей» (школа №5, Светлый), «Со своими заморочками» (школа №45, Калининград), «Дети Мюнгхаузена» (школа №12, Калининград), «ЛЕТО» (Гусев), «Имени Александра Сергеевича» (Гвардейск), «ПМ» (пос. Мельниково, Зеленоградский район), «Утомленные кадетством» (Янтарный), «Plan B» (городской школьный парламент Калининграда), «Наивно? Очень!» (Черняховск), «Мы не планировали» (школа №7 и гимназия №32, Калининград), «Киви» (Гурьевск), «Кто, если не мы» (Советск).