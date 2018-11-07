2018-11-07T17:07:19+03:00
Происшествия

Прыгавший на батуте взрослый калининградец сломал ногу двухлетнему мальчику

Проверкой по факту инцидента в одном из развлекательных центров города занимается областное Управление СКР
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Региональное Управление СКР начало доследственную проверку по факту инцидента в одном из развлекательных центров Калининграда.

Еще 26 октября там лихо прыгали на батуте и стар, и млад. И вот по ходу этого увлекательного занятия взрослый дядя потерял равновесие и упал прямо на ногу скакавшего рядом трехлетнего пацаненка. Мужчине-то ничего, а вот мальчишку увезли в больницу, где у пациента диагностировали перелом нижней конечности.

- Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - резюмировали в правоохранительном ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу алкоголя после 22 часов
В Калининграде видеорегистратор в машине ГИБДД зафиксировал, как инспектор брал взятку
В Калининграде прокуратура нашла сауну с проститутками
Жители Южного района Пионерского получили возможность подключиться к газу
В Калининграде покажут рисунки Леонида Сологуба, сделанные во время Первой мировой войны
Калининградская область вошла в топ-5 регионов по росту турпотока в 2018 году
В фестивале школьного КВН гран-при завоевала команда из Янтарного
Калининградке продали копию престижной модели айфона, выдав его за оригинал
Рольбинов: В автобусах нужно объявлять об изменении движения в связи с реконструкцией ул. Шатурской
По Северному обходу движение открыли на месяц раньше намеченного срока
В Польше и Прибалтике начались крупные учения НАТО «Анаконда»
В четверг меняется расписание вечернего поезда Светлогорск – Калининград
41-летний калининградец попался на фиктивной регистрации гастарбайтеров
В Полесске прокуратура заставила энергетиков подвести электричество к жилому дому
СКР проверит информацию о нападении собак на ребенка в Калининграде
Не привитых от кори калининградцев могут перестать пускать в Польшу
До конца года в Калининградской области создадут 284 дополнительных места в детсадах
Власти выделили на поддержку калининградских мясопереработчиков 15 млн рублей
Калининградец тайком вынес на себе из магазина сразу четыре свитера