Прыгавший на батуте взрослый калининградец сломал ногу двухлетнему мальчику

СЕГОДНЯ 17:06 2018-11-07T17:07:19+03:00

Проверкой по факту инцидента в одном из развлекательных центров города занимается областное Управление СКР

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Региональное Управление СКР начало доследственную проверку по факту инцидента в одном из развлекательных центров Калининграда.

Еще 26 октября там лихо прыгали на батуте и стар, и млад. И вот по ходу этого увлекательного занятия взрослый дядя потерял равновесие и упал прямо на ногу скакавшего рядом трехлетнего пацаненка. Мужчине-то ничего, а вот мальчишку увезли в больницу, где у пациента диагностировали перелом нижней конечности.

- Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - резюмировали в правоохранительном ведомстве.