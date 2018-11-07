Калининградская область вошла в топ-5 регионов по росту турпотока в 2018 году

СЕГОДНЯ 17:14 2018-11-07T17:16:43+03:00

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Агентство ТурСтат представило рейтинг российских регионов, в которых туризм растет наивысшими темпами в 2018 году. Рейтинг был составлен по результатам анализа роста числа туристов в регионах России в этом году по сравнению с прошлым.

В этом году в Калининградской области ожидается более 1,5 млн туристов, что на 15% больше, чем в прошлом. Во время матчей Чемпионата мира по футболу-2018 Калининград посетили 130 тысяч туристов-болельщиков.

Республика Крым с ростом туризма в этом году в 22% по сравнению с прошлым годом, Приморье (20% рост), Владимирская область (20% рост), Калининградская область (15% рост) и Санкт-Петербург (7% рост) составили первую пятерку в России по росту туризма в этом году.