2018-11-07T17:16:43+03:00
Общество

Калининградская область вошла в топ-5 регионов по росту турпотока в 2018 году

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Агентство ТурСтат представило рейтинг российских регионов, в которых туризм растет наивысшими темпами в 2018 году. Рейтинг был составлен по результатам анализа роста числа туристов в регионах России в этом году по сравнению с прошлым.

В этом году в Калининградской области ожидается более 1,5 млн туристов, что на 15% больше, чем в прошлом. Во время матчей Чемпионата мира по футболу-2018 Калининград посетили 130 тысяч туристов-болельщиков.

Республика Крым с ростом туризма в этом году в 22% по сравнению с прошлым годом, Приморье (20% рост), Владимирская область (20% рост), Калининградская область (15% рост) и Санкт-Петербург (7% рост) составили первую пятерку в России по росту туризма в этом году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу алкоголя после 22 часов
В Калининграде видеорегистратор в машине ГИБДД зафиксировал, как инспектор брал взятку
В Калининграде прокуратура нашла сауну с проститутками
Жители Южного района Пионерского получили возможность подключиться к газу
В Калининграде покажут рисунки Леонида Сологуба, сделанные во время Первой мировой войны
Прыгавший на батуте взрослый калининградец сломал ногу двухлетнему мальчику
В фестивале школьного КВН гран-при завоевала команда из Янтарного
Калининградке продали копию престижной модели айфона, выдав его за оригинал
Рольбинов: В автобусах нужно объявлять об изменении движения в связи с реконструкцией ул. Шатурской
По Северному обходу движение открыли на месяц раньше намеченного срока
В Польше и Прибалтике начались крупные учения НАТО «Анаконда»
В четверг меняется расписание вечернего поезда Светлогорск – Калининград
41-летний калининградец попался на фиктивной регистрации гастарбайтеров
В Полесске прокуратура заставила энергетиков подвести электричество к жилому дому
СКР проверит информацию о нападении собак на ребенка в Калининграде
Не привитых от кори калининградцев могут перестать пускать в Польшу
До конца года в Калининградской области создадут 284 дополнительных места в детсадах
Власти выделили на поддержку калининградских мясопереработчиков 15 млн рублей
Калининградец тайком вынес на себе из магазина сразу четыре свитера