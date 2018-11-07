В Калининграде покажут рисунки Леонида Сологуба, сделанные во время Первой мировой войны

СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-07T17:39:01+03:00

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В Калининградском историко-художественном музее готовятся к открытию выставки, главным событием которой станет экспозиция работ художника, графика и архитектора Леонида Сологуба.

Как сообщает пресс-служба музея, посетители выставки увидят карандашные этюды русского художника, прошедшего почти всю Первую мировую войну. Автор показывает нам боевые действия, портреты солдат и офицеров, сцены отдыха между сражениями.

Впервые эти работы Сологуба были представлены в 1916 году на выставке «На войне» в Императорской Академии художеств по поручению великой княгини Марии Павловны.

Вторая часть выставки – фотографии, сделанные во время волонтерских выездов на места захоронений времен Первой мировой войны.

После официальной церемонии открытия выставки 10 ноября в музее состоится публичная дискуссия о событиях Первой мировой войны с участием гостей из петербургского Института истории.

Выставка «Память о забытой войне» работает до 13 декабря.