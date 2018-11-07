Жители Южного района Пионерского получили возможность подключиться к газу

СЕГОДНЯ 18:07 2018-11-07T18:09:30+03:00

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В Пионерском в среду, 7 ноября, произвели пуск газа к жилым домам Южного района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Это позволит жителям 135 домов газифицировать свое жилье.

- Для того чтобы газ попал в дом, жителям необходимо подготовить внутридомовое оборудование. В настоящий момент такая работа продолжается, – сказал и.о министра строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз. – Сейчас Пионерский один из самых газифицированных муниципалитетов в Калининградской области. Уровень газификации здесь составит 95%.

Газопровод протяженностью 13 км строила подрядная организация ООО «Спецгазавтоматика». Его стоимость составила более 36 млн рублей, выделенных из областного и местного бюджетов.