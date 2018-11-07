В Калининграде прокуратура нашла сауну с проститутками
8 сентября в Калинниграде в сауне на улице Киевской убили женщину-администратора. Приезжий из Средней Азии ударил заведения ножом и забрал телефон жертвы.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, после этого случая ведомство провело проверки организаций, оказывающих услуги бань и саун в Московском районе.
Так, в саунах «Релакс Плюс» и «Алла» сотрудники прокуратуры обнаружили неисправные системы автоматической пожарной сигнализации, отсутствие огнетушителей и непроведения регламентных работ по техническому обслуживанию зданий. Было возбуждено сразу 6 административных дел, кроме этого, прокуратура обратилась в суд и исками о закрытии саун.
Также в одной из саун в Московском районе, добавили в областной прокуратуре, систематически предоставляли помещение для занятий проституцией. Результаты поверки стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией».