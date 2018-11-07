В Калининграде видеорегистратор в машине ГИБДД зафиксировал, как инспектор брал взятку

СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-07T18:31:11+03:00

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В Московском районном суде Калининграда рассматривается уголовное дело по обвинению инспектора ДПС в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В апреле 2016 года сотрудник ГИБДД остановил водителя с признаками алкогольного опьянения. Правоохранитель предложил за 50 тысяч рублей не составлять протокол, на что водитель с радостью согласился. По версии следствия, таким же способом инспектор получил от другого водителя 30 тысяч рублей.

- Факт незаконного получения инспектором денег был зафиксирован камерой видеорегистратора, установленного в салоне служебного автомобиля, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, - сообщили в пресс-службе суда.