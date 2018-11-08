2018-11-08T09:58:17+03:00
Происшествия

При пожаре в Калининграде на ул. Серпуховской пострадал 33-летний мужчина

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшую среду, 7 ноября, поздним вечером, пожар случился на улице Серпуховской в городе Калининграде. В пятиэтажном кирпичном доме в двухкомнатной квартире сгорел тепловой вентилятор. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, возгорание было ликвидировано еще до прибытия сотрудников пожарной службы.

Во время пожара пострадал 33-летний мужчина. Хозяина квартиры госпитализировали с места происшествия. Причины пожара устанавливают.

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