При пожаре в Калининграде на ул. Серпуховской пострадал 33-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:29 2018-11-08T09:58:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую среду, 7 ноября, поздним вечером, пожар случился на улице Серпуховской в городе Калининграде. В пятиэтажном кирпичном доме в двухкомнатной квартире сгорел тепловой вентилятор. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, возгорание было ликвидировано еще до прибытия сотрудников пожарной службы.

Во время пожара пострадал 33-летний мужчина. Хозяина квартиры госпитализировали с места происшествия. Причины пожара устанавливают.