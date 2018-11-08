В Калининграде мастер-класс даст чемпион мира по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-08T11:32:43+03:00

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В Калининград после победы в Будапеште на чемпионате мира по греко-римской борьбе вернулся спортсмен Муса Евлоев. Героя встретила делегация в аэропорту «Храброво».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Вернгрии на соревнованиях сборная России продемонстрировала лучший результат в новейшей истории. До этого такое достижение не покорялось калининградским борцам-классикам, а борец вольного стиля Алексей Шемаров стал чемпионом мира 7 лет назад в Стамбуле.

- Наша команда показала в Будапеште хороший результат, что стало возможным благодаря сплоченности коллектива и большому объему проделанной работы. В Калининград приезжаю всегда с удовольствием, чтобы повидаться с тренером, родными и коллегами, – рассказал чемпион мира и отметил, что его ожидает насыщенная программа официальных и неофициальных мероприятий

Действительно, в ближайшие дни Мусса проведет несколько занятий и мастер-классов со школьниками Калининградской области, а также выступит в качестве почетного гостя на церемонии открытия и награждения победителей международного турнира по вольной борьбе «Shemarov Cup».