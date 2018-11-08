2018-11-08T11:04:06+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет воды и света

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В четверг, 8 ноября, на пяти улицах в Калинниграде не будет холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов воды не будет на ул. Суворова 9а, 15, 21, 23а, 23б, 37-49, 46-52, ул. Узловая 1, ул. Транспортная 1, 1а, пер. Транспортный 3. До 17 часов отключено водоснабжение в домах по ул. Киевская 121а, б, в.

До 16 часов не будет горячей воды на ул. Ген. Буткова 2, 4а-8а, 10-14, ул. Энгельса 44-46, 51-55, ул. Чапаева 34а.

До 22 часов без воды будут дома по ул. Пролетарская 43-53, 52-80, 55-61а, 63-87, 64 (д/сад № 101), 66а (школа № 31), 80а (д/сад № 105),87а, ул. Рокоссовского 2-26, 17, ул. Ген. Соммера 23, 27а (д/сад № 58), 29-37, ул. Черняховского 1-5, 15, 26, 30-78, ул. Минская 1-25, 2-24, ул. Сергеева 2, 3-61, 8-10, 14, ул. Юношеская 6-8а, 10-16, пл. Победы 2, 10, ул. Проф. Баранова 30, 34, 40, 43.

Без света в связи с ремонтными работами в течение дня останутся дома на ул. А. Невского 78-86, снт «Дачное» Советский пр-т, снт «Веселое» Советский пр-т, Советский пр-т 199, 233, 239, 240, ул. 2-я Большая окружная 35-39, 42, 49-51, Форт № 5 Советский пр-т, ул. Лауреатная 1, снт «Дружба» ул. Ломоносова, снт «Спутник» ул. Ломоносова, снт «Энергетик» ул. Ломоносова; ул. А. Невского 68, 70-70б, 72-74.

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