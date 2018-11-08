Установка Мезузы и выступление оркестра: Что известно о церемонии открытия Новой синагоги в Калининграде

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-08T12:15:10+03:00

Торжественные мероприятия стартуют в четверг в 14:00

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Сегодня, в четверг, 8 ноября, в Калининграде на ул. Октябрьской торжественно открывается Новая синагога. На церемонию бизнесмен Владимир Кацман, инициировавший строительство и возрождение храма в Калининграде, пригласил всех желающих к 14 часам.

В 14:55 начнется торжественная часть дня. Гостей ждут в молельном зале на третьем этаже храма.

Там проведут молитвы и покажут фильм о возрождении синагоги в Калининграде. Состоится и церемония зажжения поминальных свечей в память о Хрустальной ночи с участием официальных лиц.

Запланирован музыкальный номер и, конечно, внесение свитка Торы.

Как сообщает оргкомитета по подготовке мероприятий в честь открытия Новой синагоги в Калининграде, в четверг проведут ритуал установления Мезузы на главный вход синагоги.

В 17:30 начнется праздничный концерт. В исполнении Калининградского областного симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана прозвучит симфоническая поэма для чтеца, альта и оркестра «Сотворение Мира» Баруха Берлинера.

На торжественную церемонию открытия Новой синагоги в Калининград приедет главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Церемония закладки первого камня в фундамент синагоги в Калининграде на том же месте, где она находилась в Кёнигсберге, прошла 17 октября 2011 года.

В день открытия синагоги на улице Октябрьской ограничат движение транспорта. 8 ноября с 13 часов до 15 часов будет закрыто движение транспорта на ул. Октябрьской от набережной Карбышева до Солнечного бульвара.