2018-11-08T12:15:10+03:00
Общество

Установка Мезузы и выступление оркестра: Что известно о церемонии открытия Новой синагоги в Калининграде

Торжественные мероприятия стартуют в четверг в 14:00
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, в четверг, 8 ноября, в Калининграде на ул. Октябрьской торжественно открывается Новая синагога. На церемонию бизнесмен Владимир Кацман, инициировавший строительство и возрождение храма в Калининграде, пригласил всех желающих к 14 часам.

В 14:55 начнется торжественная часть дня. Гостей ждут в молельном зале на третьем этаже храма.

Там проведут молитвы и покажут фильм о возрождении синагоги в Калининграде. Состоится и церемония зажжения поминальных свечей в память о Хрустальной ночи с участием официальных лиц.

Запланирован музыкальный номер и, конечно, внесение свитка Торы.

Как сообщает оргкомитета по подготовке мероприятий в честь открытия Новой синагоги в Калининграде, в четверг проведут ритуал установления Мезузы на главный вход синагоги.

В 17:30 начнется праздничный концерт. В исполнении Калининградского областного симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана прозвучит симфоническая поэма для чтеца, альта и оркестра «Сотворение Мира» Баруха Берлинера.

На торжественную церемонию открытия Новой синагоги в Калининград приедет главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Церемония закладки первого камня в фундамент синагоги в Калининграде на том же месте, где она находилась в Кёнигсберге, прошла 17 октября 2011 года.

В день открытия синагоги на улице Октябрьской ограничат движение транспорта. 8 ноября с 13 часов до 15 часов будет закрыто движение транспорта на ул. Октябрьской от набережной Карбышева до Солнечного бульвара.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В калининградском правительстве упразднят министерство по муниципальному развитию
Попавшая под тележку с овощами калининградка засудила супермаркет
В Неманском районе «Фольксваген» сбил пешехода
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет воды и света
В Калининграде мастер-класс даст чемпион мира по греко-римской борьбе
92-летний пенсионер пожертвовал миллион рублей на строительство Новой синагоги в Калининграде
При пожаре в Калининграде на ул. Серпуховской пострадал 33-летний мужчина
В Калининграде магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу алкоголя после 22 часов
В Калининграде видеорегистратор в машине ГИБДД зафиксировал, как инспектор брал взятку
В Калининграде прокуратура нашла сауну с проститутками
Жители Южного района Пионерского получили возможность подключиться к газу
В Калининграде покажут рисунки Леонида Сологуба, сделанные во время Первой мировой войны
Калининградская область вошла в топ-5 регионов по росту турпотока в 2018 году
Прыгавший на батуте взрослый калининградец сломал ногу двухлетнему мальчику
В фестивале школьного КВН гран-при завоевала команда из Янтарного
Калининградке продали копию престижной модели айфона, выдав его за оригинал
Рольбинов: В автобусах нужно объявлять об изменении движения в связи с реконструкцией ул. Шатурской
По Северному обходу движение открыли на месяц раньше намеченного срока
В Польше и Прибалтике начались крупные учения НАТО «Анаконда»
В четверг меняется расписание вечернего поезда Светлогорск – Калининград
41-летний калининградец попался на фиктивной регистрации гастарбайтеров
В Полесске прокуратура заставила энергетиков подвести электричество к жилому дому
СКР проверит информацию о нападении собак на ребенка в Калининграде
Не привитых от кори калининградцев могут перестать пускать в Польшу
До конца года в Калининградской области создадут 284 дополнительных места в детсадах
Власти выделили на поддержку калининградских мясопереработчиков 15 млн рублей
Калининградец тайком вынес на себе из магазина сразу четыре свитера