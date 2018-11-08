2018-11-08T12:24:34+03:00
Общество

Попавшая под тележку с овощами калининградка засудила супермаркет

В суде женщина добилась компенсации морального вреда, а также расходов на лечение
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прошлой осенью жительница Калининграда решила посетить один из городских супермаркетов. Процесс шопинга оказался столь увлекательным, что женщина не успела увернуться от толкавшего металлическую тележку с овощами подсобного рабочего. Травма, шок, скандал.

Надо сказать, сотрудники предприятия проявили участие к пострадавшей. Обработали ее рану, извинились за произошедшее и в утешение презентовали кондитерское изделие. Однако отделаться одним лишь тортиком не получилось. Выписавшись из больницы, калининградка решила требовать полноценную материальную и моральную компенсацию.

Ленинградский районный суд признал требования истицы обоснованными и взыскал с предприятия-ответчика компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей, расходы на проведение судебно-медицинского освидетельствования – 3 220 рублей, расходы на лекарства– 1 651,70 рублей, и судебные издержки – в общей сложности 7 300 рублей.

Посчитав подобный исход процесса несправедливым, проигравшая сторона подала апелляцию в высшие инстанции. Жалоба возымела эффект, хотя вряд ли тот, на который рассчитывали ее составители. Как сообщили в пресс-службе Калининградского облсуда, судебная коллегия по гражданским делам изменила решение суда первой инстанции, увеличив сумму взысканных расходов на лечение до 4 310, 05 рублей. В остальной части оставив все без изменения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В калининградском правительстве упразднят министерство по муниципальному развитию
Установка Мезузы и выступление оркестра: Что известно о церемонии открытия Новой синагоги в Калининграде
В Неманском районе «Фольксваген» сбил пешехода
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет воды и света
В Калининграде мастер-класс даст чемпион мира по греко-римской борьбе
92-летний пенсионер пожертвовал миллион рублей на строительство Новой синагоги в Калининграде
При пожаре в Калининграде на ул. Серпуховской пострадал 33-летний мужчина
В Калининграде магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу алкоголя после 22 часов
В Калининграде видеорегистратор в машине ГИБДД зафиксировал, как инспектор брал взятку
В Калининграде прокуратура нашла сауну с проститутками
Жители Южного района Пионерского получили возможность подключиться к газу
В Калининграде покажут рисунки Леонида Сологуба, сделанные во время Первой мировой войны
Калининградская область вошла в топ-5 регионов по росту турпотока в 2018 году
Прыгавший на батуте взрослый калининградец сломал ногу двухлетнему мальчику
В фестивале школьного КВН гран-при завоевала команда из Янтарного
Калининградке продали копию престижной модели айфона, выдав его за оригинал
Рольбинов: В автобусах нужно объявлять об изменении движения в связи с реконструкцией ул. Шатурской
По Северному обходу движение открыли на месяц раньше намеченного срока
В Польше и Прибалтике начались крупные учения НАТО «Анаконда»
В четверг меняется расписание вечернего поезда Светлогорск – Калининград
41-летний калининградец попался на фиктивной регистрации гастарбайтеров
В Полесске прокуратура заставила энергетиков подвести электричество к жилому дому
СКР проверит информацию о нападении собак на ребенка в Калининграде
Не привитых от кори калининградцев могут перестать пускать в Польшу
До конца года в Калининградской области создадут 284 дополнительных места в детсадах
Власти выделили на поддержку калининградских мясопереработчиков 15 млн рублей
Калининградец тайком вынес на себе из магазина сразу четыре свитера