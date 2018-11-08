Попавшая под тележку с овощами калининградка засудила супермаркет

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-08T12:24:34+03:00

В суде женщина добилась компенсации морального вреда, а также расходов на лечение

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Прошлой осенью жительница Калининграда решила посетить один из городских супермаркетов. Процесс шопинга оказался столь увлекательным, что женщина не успела увернуться от толкавшего металлическую тележку с овощами подсобного рабочего. Травма, шок, скандал.

Надо сказать, сотрудники предприятия проявили участие к пострадавшей. Обработали ее рану, извинились за произошедшее и в утешение презентовали кондитерское изделие. Однако отделаться одним лишь тортиком не получилось. Выписавшись из больницы, калининградка решила требовать полноценную материальную и моральную компенсацию.

Ленинградский районный суд признал требования истицы обоснованными и взыскал с предприятия-ответчика компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей, расходы на проведение судебно-медицинского освидетельствования – 3 220 рублей, расходы на лекарства– 1 651,70 рублей, и судебные издержки – в общей сложности 7 300 рублей.

Посчитав подобный исход процесса несправедливым, проигравшая сторона подала апелляцию в высшие инстанции. Жалоба возымела эффект, хотя вряд ли тот, на который рассчитывали ее составители. Как сообщили в пресс-службе Калининградского облсуда, судебная коллегия по гражданским делам изменила решение суда первой инстанции, увеличив сумму взысканных расходов на лечение до 4 310, 05 рублей. В остальной части оставив все без изменения.