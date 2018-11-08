В калининградском правительстве упразднят министерство по муниципальному развитию
В правительстве Калининградской области будет упразднено министерство по муниципальному развитию и внутренней политике. Об этом сообащет пресс-служба Облдумы.
Полпред губернатора в региональном парламенте связала предстоящую реорганизацию с завершением процедуры преобразования всех муниципальных районов в городские округа.
По ее словам, отдельные полномочия министерства по внутренней политике предлагается передать в министерство строительства и ЖКХ, министерство экономики, министерство социальной политики.
Напомним, министерство по внутренней политике до середины октября возглавлял Александр Торба. 19 октября он сообщил, что уходит в отставку.