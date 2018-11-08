2018-11-08T12:46:06+03:00
Общество

В калининградском правительстве упразднят министерство по муниципальному развитию

Виктор Сергеев
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В правительстве Калининградской области будет упразднено министерство по муниципальному развитию и внутренней политике. Об этом сообащет пресс-служба Облдумы.

Полпред губернатора в региональном парламенте связала предстоящую реорганизацию с завершением процедуры преобразования всех муниципальных районов в городские округа.

По ее словам, отдельные полномочия министерства по внутренней политике предлагается передать в министерство строительства и ЖКХ, министерство экономики, министерство социальной политики.

Напомним, министерство по внутренней политике до середины октября возглавлял Александр Торба. 19 октября он сообщил, что уходит в отставку.

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