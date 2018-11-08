На российско-польской границе пойманы литовские контрабандистки

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-08T13:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Польский культурный центр в Калининграде сообщает о двух случаях контрабанды лекарств, зафиксированных в последние дни. Препараты везли гражданки Литвы, которые пытались въехать в Польшу через пограничный переход «Гусев – Голдап».

В ходе проверки таможенники обнаружили у одной из женщин более полутора тысяч таблеток. Другая литовка имела при себе более 90 упаковок различных лекарств - в общей сложности около 500 пилюль.

Контрабандой поляки считают медикаменты, используемые при заболеваниях сердца, системы кровообращения и антибиотики, отпускаемые по рецепту. Их цена в России ниже, чем в Польше, на 100 и даже 500 процентов. Действующий норматив разрешает ввозить не более пяти маленьких упаковок, на которые требуется медицинская справка.