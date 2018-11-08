2018-11-08T13:28:51+03:00
Общество

Калининградец на последние деньги выкупил артефакты для багратионовского музея

В музее предполагают, что это фрагменты печного декора, созданные в XIX веке
Иван МАРКОВ
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Два элемента, выкупленных неизвестным калининградцемДва элемента, выкупленных неизвестным калининградцемФото: Багратионовский музей истории края
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В середине октября этого года на одном из сайтов объявлений появилась публикация о том, что некий калининградец продает два керамических элемента декора в виде человеческих голов за 8 тысяч рублей. Лот тут же заметили, и его фотографии мгновенно распространились по социальным сетям. Один из калининградцев принял проблему распродажи наследия довольно близко к сердцу и связался с багратионовским краеведческим музеем, сообщив, что готов приобрести предмет, однако у него не хватает тысячи рублей.

- Мы связались с продавцом, выяснили, что он нашел предметы на городской свалке нашего города, - рассказывает директор музея Александр Панченко. – Однако он отказался снижать цену. Тогда мы согласились добавить денег и выкупили предметы.

По словам Панченко, благодаря помощи калининградца, буквально на последние деньги выкупившего керамические фрагменты, музей оформил отдельную экспозицию.

- Мы предполагаем, что эти вещи мог сделать местный мастер, вероятно, во второй половине XIX века, - продолжает Панченко. – К тому же, у нас уже было несколько элементов печного декора, которые мы не могли выставить отдельно.

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