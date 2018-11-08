2018-11-08T14:07:35+03:00
Экономика

Внешнеторговый оборот товаров Калининградской области с Германией за год вырос на 66%

Виктор Сергеев
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Внешнеторговый оборот товаров Калининградской области с ФРГ по итогам первого полугодия составил 470 миллионов долларов, что на 66 процентов больше, чем годом ранее. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с Государственным министром МИД ФРГ по делам Европы Михаэлем Ротом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Ваша страна входит в первую «тройку» внешнеторговых стран-партнеров нашего региона. Растет импорт и экспорт, мы видим, что это сотрудничество взаимовыгодно, – сказал Алиханов.

Он отметил, что региональное правительство ведет большую работу по привлечению инвестиций в область.

- Мы располагаем площадками, на которых инвесторы могут разместить производство. Интерес к этому сотрудничеству со стороны немецкого бизнеса достаточно высокий, - сказал Антон Алиханов.

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