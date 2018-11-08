2018-11-08T14:22:47+03:00
Общество

В Советске при ремонтных работах у скульптуры «Лось» замазали информационную надпись на ее основании

Рабочие утопили в толстом слое мастики надпись «Берлин – Фриденау» и часть фамилии скульптора
Иван МАРКОВ
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Основание скульптуры. Было - сталоОснование скульптуры. Было - сталоФото: Клаус Ноак
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Летом этого года в Советске прошли ремонтные работы на площадке, где установлена скульптура «Лось», приуроченные к ее 90-летию. Как заметил приехавший в город немецкий турист Клаус Ноак, работы были проведены не очень качественно, о чем он тут же сообщил сотрудникам местного музея, показав фотографии того, как скульптура выглядела до и после ремонта.

- Платформу памятника залили каким-то жутким раствором, - сообщают работники музея города Советска, - да так, что теперь и оригинальных надписей на ней не видно - нижнюю строку с текстом «БерлинФриденау» (район Берлина, где в 1928 году была отлита скульптура) просто утопили в толстом слое мастики. Название литейной мастерской Г. Ноака (H. Noack) «мастера» при этом тоже «подкорректировали».

Торжественное открытие скульптуры Людвига Фордермайера «Лось» произошло 29 июня 1928 года на площади Ангер в Тильзите (сегодня Театральная площадь города Советска). По легенде, скульптуре дала имя Густав группа молодых немцев, окрестившая его при помощи полулитра пива. С 2007 года «Густав» является объектом культурного наследия местного значения.

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