Алиханов: Медучреждения Калининградской области получат дорогостоящее оборудование

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-08T15:47:33+03:00

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В ближайшие годы медучреждения Калининградской области получат дорогостоящее оборудование. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании Облдумы, на котором проходило первое чтение областного бюджета.

По его словам, Центральная городская клиническая больница получит новый маммограф стоимостью 24 млн рублей, для областной больницы будет приобретено оборудование для скрининга рака за 23 млн рублей. Кроме этого, региональный перинатальный центр получит оборудования для проведения ЭКО за 19 млн рублей.

Также в рамках нацпроектов по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, детству и старшему поколению, первичной помощи будет закуплено оборудование на сумму 129 млн рублей. Кроме того, в ближайшие три года планируется приобрести 54 машины скорой и неотложной медицинской помощи, на эти цели будет выделенот 79 млн рублей.