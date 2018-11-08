В Гвардейске у пенсионера изъяли 71 пакетик с карфентанилом

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-08T15:58:00+03:00

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В Гвардейске задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автомобиль «Фольксваген» инспекторы ГИБДД остановили на автодороге Калининград-Нестеров. В ходе личного досмотра у 67-летнего водителя обнаружили и изъяли 71 пакетик с карфентанилом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере, пенсионеру грозит до 20 лет лишения свободы.