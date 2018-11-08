2018-11-08T16:20:19+03:00
Общество

До конца 2021 года власти намерены обеспечить газом 12 тысяч домов в Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В 2019 году в Калининградской области планируется завершить строительство объектов газоснабжения в Багратионовске, Гвардейском и Черняховском городских округах.

Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на заседании Облдумы, на котором проходило первое чтение областного бюджета.

До конца 2021 года власти намерены построить еще четыре объекта - в Гусевском, Краснознаменском, Нестеровском и Правдинском городских округах. Это позволит обеспечить газом почти 12 тысяч домовладений.

- Безусловно, один из приоритетов – газификация Балтийска. Как только появится техническое заключение, будет принято решение о завершении проекта газификации. Газификация Балтийска в значительной степени решит и проблемы теплоснабжения. Мы ежегодно из областного бюджета помогаем муниципалитетам готовиться к завершению отопительного сезона, - сказал Антон Алиханов.

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