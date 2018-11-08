Житель Багратионовска подал в суд на администрацию за упавшее на машину дерево

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-08T16:32:59+03:00

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Житель Багратионовска планирует взыскать с администрации материальный ущерб за упавшие на его автомобиль ветки дерева. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В сентябре на улице Коммунальной в Багратионовске на автомобиль местного жителя упали ветки растущего у дороги дерева. Они пробили лобовое стекло и повредили крышу машины.

Мужчина посчитал, что падение веток произошло из-за отсутствия контроля со стороны администрации за состоянием дерева. Поэтому он просит взыскать с администрации стоимость восстановительного ремонта в размере 108 тысяч рублей, а также расходы на экспертизу – 23 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.