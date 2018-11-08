2018-11-08T16:32:59+03:00
Общество

Житель Багратионовска подал в суд на администрацию за упавшее на машину дерево

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Багратионовска планирует взыскать с администрации материальный ущерб за упавшие на его автомобиль ветки дерева. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В сентябре на улице Коммунальной в Багратионовске на автомобиль местного жителя упали ветки растущего у дороги дерева. Они пробили лобовое стекло и повредили крышу машины.

Мужчина посчитал, что падение веток произошло из-за отсутствия контроля со стороны администрации за состоянием дерева. Поэтому он просит взыскать с администрации стоимость восстановительного ремонта в размере 108 тысяч рублей, а также расходы на экспертизу – 23 тысячи рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Калининграда 9 ноября отключат уличное освещение
В пьяной драке калининградка нанесла мужчине три удара ножницами
На открытие синагоги в Калининград прилетел Леонид Якубович
До конца 2021 года власти намерены обеспечить газом 12 тысяч домов в Калининградской области
В Гвардейске у пенсионера изъяли 71 пакетик с карфентанилом
Алиханов: Медучреждения Калининградской области получат дорогостоящее оборудование
В Советске при ремонтных работах у скульптуры «Лось» замазали информационную надпись на ее основании
Внешнеторговый оборот товаров Калининградской области с Германией за год вырос на 66%
Калининградец на последние деньги выкупил артефакты для багратионовского музея
На российско-польской границе пойманы литовские контрабандистки
В калининградском правительстве упразднят министерство по муниципальному развитию
Попавшая под тележку с овощами калининградка засудила супермаркет
Установка Мезузы и выступление оркестра: Что известно о церемонии открытия Новой синагоги в Калининграде
В Неманском районе «Фольксваген» сбил пешехода
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет воды и света
В Калининграде мастер-класс даст чемпион мира по греко-римской борьбе
92-летний пенсионер пожертвовал миллион рублей на строительство Новой синагоги в Калининграде
При пожаре в Калининграде на ул. Серпуховской пострадал 33-летний мужчина