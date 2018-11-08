2018-11-08T16:45:38+03:00
Общество

На открытие синагоги в Калининград прилетел Леонид Якубович

Шоумен поздравил горожан с открытием храма
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининград на церемонию открытия Новой синагоги приехал шоумен Леонид Якубович. Популярный ведущий осмотрел внутренние помещения синагоги, основной зал и выставку, посвященную евреям-участникам Великой Отечественной Войны и штурма Кёнигсберга.

Леонид Якубович поздравил калининградцев с открытием синагоги и фотографировался со всеми желающими.

На торжественную церемонию открытия Новой синагоги в Калининград также приехал главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, гости из Израиля, Германии и других стран.

Напомним, церемония закладки первого камня в фундамент синагоги в Калининграде на том же месте, где она находилась в Кёнигсберге, прошла 17 октября 2011 года.

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