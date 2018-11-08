2018-11-08T17:26:07+03:00
Происшествия

В пьяной драке калининградка нанесла мужчине три удара ножницами

Раненого госпитализировали, женщине грозит лишение свободы за превышение пределов самообороны
Игорь ОРЕХОВ
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В одном из поселков Нестеровского района по пьяной лавочке сошлись в драке 37-летний местный житель и другая обитательница населенного пункта – она годом старше. Когда представитель сильного пола начал одолевать, дама не растерялась, схватила оказавшиеся под рукой ножницы и вонзила их противнику в грудь. Затем еще и еще раз…

Продырявленного в трех местах мужика срочно госпитализировали, а селянка теперь проходит обвиняемой по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. И по максимуму может лишиться свободы на срок до одного года.

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