СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-08T17:49:47+03:00

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В Калининградской области компенсация услуг ЖКХ для сельских педагогов и соцработников станет фиксированной. Соответствующий закон принят на заседании Облдумы в четверг, 8 ноября.

Как рассказала министр образования Светлана Трусенева, сейчас проживающим в сельской местности медикам, работникам культуры, соцработникам, ветеринарам и специалистам в сфере физкультура и спорта полагается ежемесячная компенсация в размере половины суммы жилищно-коммунальных расходов, а сельским учителям эти затраты возмещаются полностью.

- Мы предлагаем ежемесячную компенсацию в размере 3500 рублей в месяц для педагогов и, соответственно, 1750 рублей для представителей прочих категорий, - заявила Светлана Трусенева.