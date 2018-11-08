2018-11-08T17:58:01+03:00
Спорт

Светлана Хоркина предложила построить в Калининграде центр для занятий спортивной гимнастикой

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде предложили построить специализированный центр для занятий спортивной гимнастикой. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече губернатора Антона Алиханова с двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Светланой Хоркиной, сообщает пресс-служба областного правительства.

Светлана Хоркина представила два готовых к реализации проекта гимнастических залов, один из которых открылся в республике Карелия всего две недели назад, второй – в Новой Москве.

- Я готова оказать всестороннюю помощь и содействие со стороны действующего Фонда Светланы Хоркиной и Федерации спортивной гимнастики России по проработке вопроса приобретения и монтажа необходимого специализированного спортивного оборудования, – сказала олимпийская чемпионка.

По словам Алиханова, воспитанники калининградской школы спортивной гимнастики успешно выступают на международных и всероссийских соревнованиях.

- Всего в регионе этим видом спорта занимаются более 500 человек, также занятия организованы при образовательных учреждениях, – отметил Антон Алиханов.

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