2018-11-08T18:18:14+03:00
Экономика

Производство свинины в Калининградской области может восстановиться в 2019 году

Виктор Сергеев
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..Фото: Игорь Зарембо
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Производство свинины в Калининградской области сможет выйти на докризисный уровень уже в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в этом году только по официальным данным из-за эпидемии африканской чумы свиней погибло более 55 тысяч голов свиней.

В министерстве сельского хозяйства области сообщили, что в 2019 году прогнозируется производство свыше 41 тысячи тонн свинины, это на уровне 2017 года. По итогам 2020 года ожидается, что производство свинины вырастет до 66 тысяч тонн.

Министр сельского хозяйства Наталья Шевцова отметила,что рост объемов производства свинины связан с дальнейшим развитием крупнейших свинокомплексов.

- Производители свинины устояли в сложившейся ситуации и смогли выстроить работу так, чтобы не только возобновить утраченное из-за африканской чумы свиней поголовье, но и нарастить его. Это свидетельствует о высоком потенциале специалистов, профессиональном труде, – отметила Наталья Шевцова.

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