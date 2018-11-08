В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пассажирский автобус с «лысой» резиной и без техосмотра

СЕГОДНЯ 18:42 2018-11-08T18:42:02+03:00

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В четверг сотрудники ГИБДД проверили более 20 пассажирских автобусов, осуществляющих перевозки в Калининграде. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

У одного из автобусов отсутствовал полис ОСАГО, второй автобус перевозил пассажиров без прохождения техосмотра, кроме этого, резина на транспортном средстве была крайне изношена, а протектор отсутствовал.

- Так же в ходе несения службы были выявлены два автобуса с признаками кустарного изменения маркировки ВИН-номера. Для проведения проверки по данному факту транспортные средства были доставлены в ОМВД по Центральному району Калининграда, - добавили в ГИБДД.