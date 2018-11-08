СЕГОДНЯ 18:52 2018-11-08T18:55:03+03:00

Изменить размер текста: A A

С 10 ноября маршрут пригородного поезда Калининград-Ладушкин продлевается до Мамоново. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

- По многочисленным просьбам дачных и садоводческих обществ, расположенных на мамоновском направлении, региональным правительством принято решение продлить «дачный» маршрут. Ранее он курсировал по выходным и праздничным дням только до Ладушкина, – сообщил зам министра развития инфраструктуры Владимир Жовтун.

С 10 ноября пригородный поезд по выходным и праздничным дням будет отправляться в 9.50 с Южного вокзала Калининграда и со всеми остановками следовать до Мамоново. Время прибытия в 10.58. Обратно в Калининград можно выехать в 16.22. На Южный вокзал поезд будет прибывать в 17.29.