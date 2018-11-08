2018-11-08T20:20:31+03:00
Общество

Жителям осыпающегося дома в поселке Васильково порекомендовали не выходить на балконы

Заключение экспертов власти обещают объявить 13-14 ноября
Иван МАРКОВ
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Дом №1 на улице ВесеннейДом №1 на улице ВесеннейФото: Иван МАРКОВ
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В среду 7 ноября пресс-служба правительства Калининградской области объявила, что в доме №1 по улице Весенней в поселке Васильково строительная продолжается судебная экспертиза. Однако, первые меры предосторожности уже приняты.

- Всем жителям под расписку даны рекомендации не выходить на балконы до окончания экспертизы, - сообщает пресс-служба. - Вокруг дома поставлены ограждения. Заключение и пути решения будут озвучены 13-14 ноября.

Также в пресс-службе заметили, что расходы на экспертизу «в любом случае ложатся на собственников».

- В ситуациях, когда речь идет о плановых работах, решение о проведение экспертизы (и ее оплате) принимается на общедомовом собрании (тогда собственники могут и отказаться от ее проведения), - поясняет пресс-служба. - Если же речь идет о непредвиденных обстоятельствах, требующих оперативных действий, управляющая компания вправе организовать экспертизу, не созывая собрания жильцов. Стоимость экспертизы будет включена пост-фактум в платежки за услуги управляющей компании.

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