В Советске на кладбище Первой мировой вернется памятник русским солдатам

СЕГОДНЯ 20:39 2018-11-08T20:40:26+03:00

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В среду 7 ноября калининградский краевед Александр Панфилов привез в музей города Советска памятник с тильзитского кладбища, на котором во время Первой мировой войны были похоронены умершие в госпитале солдаты Русской императорской армии. Как сообщает Панфилов, примерно 11 лет назад этот памятник нашли в Калининграде на городском кладбище, расположенном на Балтийском шоссе.

- Рабочие тогда меняли памятник на одной из могил. Сняв его, они обнаружили, что в качестве фундамента там использовались четыре довоенных надгробия, среди которых было и это – с русскими фамилиями, - вспоминает краевед. - Как они туда попали – до сих пор остается тайной. Тогда же неожиданную находку переместили к сторожке на въезде, где плитка и пролежала до октября этого года, успев порядочно зарасти.

Панфилову удалось договориться с работниками кладбища, и они передали памятник ему, после чего надгробье было очищено, а даты и фамилии прокрашены. С помощью сличения памятника с подобными было установлено, что его размер, материал и шрифты точно такие же, как и у памятников с кладбища в Советске. Более того, в архивах нашлась и карточка одного из погибших бойцов с редкой фамилией Ортан. Согласно карточке, Иван Ортан действительно скончался в госпитале города Тильзит. Таким образом, это стало доказательством, что памятник действительно из Советска.

Через некоторое время памятник будет передан администрации города и установлен на историческом месте.