Аэропорт «Храброво» из-за тумана не принимает самолеты
В расписании вылетов и прилетов произошли изменения
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В калининградском аэропорту «Храброво» вечером в четверг, 8 ноября, из-за неблагоприятных метеоусловий произошли изменения в расписании авиарейсов.
Как сообщает пресс-служба «Храброво», из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов. Так, прибытие и отправка рейсов задерживается.
Актуальная информация - на онлайн табло на сайте аэропорта и по тел. +7 (4012) 300-300.