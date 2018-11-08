Аэропорт «Храброво» из-за тумана не принимает самолеты

СЕГОДНЯ 21:04 2018-11-08T21:05:20+03:00

В расписании вылетов и прилетов произошли изменения

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В калининградском аэропорту «Храброво» вечером в четверг, 8 ноября, из-за неблагоприятных метеоусловий произошли изменения в расписании авиарейсов.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов. Так, прибытие и отправка рейсов задерживается.

Актуальная информация - на онлайн табло на сайте аэропорта и по тел. +7 (4012) 300-300.