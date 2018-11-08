2018-11-08T22:33:30+03:00
Звезды

В Калининграде откроется выставка, посвященная Первой мировой войне

Экспозиция состоит из стилизованных под начало прошлого века постановочных снимков
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

В Калининграде в пятницу 9 ноября откроется выставка «Семейный альбом 1914-го». В Музее Мирового океана представят экспозицию в виде старинного фотоальбома. Она состоит из стилизованных под начало прошлого века постановочных снимков в формате «кабинет-портрет», некоторые обработаны в стиле плакатной техники эпохи Первой мировой.

Как рассказали организаторы, другая часть выставки – постановочные групповые и репортажные фотографии, снятые на местах юбилейных мероприятий, таких как 100 лет начала Первой мировой, 100 лет сражения при Танненберге и т.д.

Все фотографии сняты в период с 2011 по 2018 г, когда автор принимал участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Первой мировой войны.

Автор выставки – калининградский фотограф Виталий Саранов.

Выставка откроется в выставочном корпусе «Куб воды» 9 ноября и продлится до 18 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за тумана в Калининграде несколько авиарейсов перенесли на 9 ноября
Аэропорт «Храброво» из-за тумана не принимает самолеты
В Советске на кладбище Первой мировой вернется памятник русским солдатам
Жителям осыпающегося дома в поселке Васильково порекомендовали не выходить на балконы
Маршрут пригородного поезда Калининград-Ладушкин продлевается до Мамоново
В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пассажирский автобус с «лысой» резиной и без техосмотра
Производство свинины в Калининградской области может восстановиться в 2019 году
Светлана Хоркина предложила построить в Калининграде центр для занятий спортивной гимнастикой
Компенсация услуг ЖКХ для сельских педагогов и соцработников станет фиксированной
В центре Калининграда 9 ноября отключат уличное освещение
В пьяной драке калининградка нанесла мужчине три удара ножницами
На открытие синагоги в Калининград прилетел Леонид Якубович
Житель Багратионовска подал в суд на администрацию за упавшее на машину дерево
До конца 2021 года власти намерены обеспечить газом 12 тысяч домов в Калининградской области
В Гвардейске у пенсионера изъяли 71 пакетик с карфентанилом
Алиханов: Медучреждения Калининградской области получат дорогостоящее оборудование
В Советске при ремонтных работах у скульптуры «Лось» замазали информационную надпись на ее основании
Внешнеторговый оборот товаров Калининградской области с Германией за год вырос на 66%
Калининградец на последние деньги выкупил артефакты для багратионовского музея
На российско-польской границе пойманы литовские контрабандистки
В калининградском правительстве упразднят министерство по муниципальному развитию
Попавшая под тележку с овощами калининградка засудила супермаркет
Установка Мезузы и выступление оркестра: Что известно о церемонии открытия Новой синагоги в Калининграде
В Неманском районе «Фольксваген» сбил пешехода
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет воды и света
В Калининграде мастер-класс даст чемпион мира по греко-римской борьбе
92-летний пенсионер пожертвовал миллион рублей на строительство Новой синагоги в Калининграде
При пожаре в Калининграде на ул. Серпуховской пострадал 33-летний мужчина