В Калининграде откроется выставка, посвященная Первой мировой войне

8 Нояб. 22:33 2018-11-08T22:33:30+03:00

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В Калининграде в пятницу 9 ноября откроется выставка «Семейный альбом 1914-го». В Музее Мирового океана представят экспозицию в виде старинного фотоальбома. Она состоит из стилизованных под начало прошлого века постановочных снимков в формате «кабинет-портрет», некоторые обработаны в стиле плакатной техники эпохи Первой мировой.

Как рассказали организаторы, другая часть выставки – постановочные групповые и репортажные фотографии, снятые на местах юбилейных мероприятий, таких как 100 лет начала Первой мировой, 100 лет сражения при Танненберге и т.д.

Все фотографии сняты в период с 2011 по 2018 г, когда автор принимал участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Первой мировой войны.

Автор выставки – калининградский фотограф Виталий Саранов.

Выставка откроется в выставочном корпусе «Куб воды» 9 ноября и продлится до 18 ноября.