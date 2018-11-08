Из-за тумана в Калининграде несколько авиарейсов перенесли на 9 ноября

8 Нояб. 22:41 2018-11-08T22:41:25+03:00

Аэропорт не принимает самолеты в связи с неблагоприятными метеоусловиями

Изменить размер текста: A A

В районе калининградского аэропорта «Храброво» продолжает висеть туман, из-за которого вечером 8 ноября произошли изменения в расписании авиарейсов. Видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки самолетов.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», отменены рейсы:

- 529/530 из/в Санкт-Петербург,

- DP 261/262 из/в Москву (Внуково),

- B2 949/950 из/в Минск.

Рейсы, которые задерживаются и перенесены:

- SU 1006/1007, 1008 в/из Москвы (Шереметьево),

- SU/FV 6329/6330 (совмещен с SU/FV 6327/6328) в/из Санкт-Петербурга,

- UT 329/330 из/в Москвы (Внуково), - U6 167/168 из/в Москвы (Домодедово),

- RT 257/258 из/в Перми

В «Храброво» отметили, что время прибытия и вылета перенесено на более позднее ночное время и на утро 9 ноября.

Актуальная информация - на онлайн табло на сайте аэропорта и по тел. +7 (4012) 300-300.