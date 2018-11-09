В квартире у жителя Черняховска загорелась мебель
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В минувший четверг, 8 ноября, пожар случился в Черняховске. На часах было 10:52, когда поступило сообщение о том, что на улице Красноармейской горит жилой дом.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном кирпичном доме в двухкомнатной квартире горела мебель.
Огонь успел охватить площадь в 3 квадратных метра, прежде чем с ним справились пожарные.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В ликвидации возгорания участвовали 5 человек.