В квартире у жителя Черняховска загорелась мебель

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-09T08:27:37+03:00

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В минувший четверг, 8 ноября, пожар случился в Черняховске. На часах было 10:52, когда поступило сообщение о том, что на улице Красноармейской горит жилой дом.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном кирпичном доме в двухкомнатной квартире горела мебель.

Огонь успел охватить площадь в 3 квадратных метра, прежде чем с ним справились пожарные.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В ликвидации возгорания участвовали 5 человек.