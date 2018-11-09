На ул. Челнокова из-за ДТП парализовано движение

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-09T09:42:41+03:00

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В Калининграде рано утром в пятницу, 9 ноября, служилось ДТП на улице Челнокова. В районе пересечения с ул. Гайдара, возле разворотного кольца и съезда с моста, около 8:10 столкнулись «Опель» и «Митсубиши». За рулем иномарок находились девушки.

Как сообщают очевидцы, машины притерлись друг к другу и полностью парализовали движение по Челнокова в сторону ул. Нарвской.

Автомобили вынуждены объезжать «сцепку» по встречной полосе. Движение затруднено.