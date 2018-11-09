Туман рассеивается: Аэропорт «Храброво» начал принимать и отправлять самолеты

СЕГОДНЯ 09:56 2018-11-09T09:56:09+03:00

Однако, из-за погодных условий в течение пятницы возможны изменения в расписании

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Погодные условия в калининградском аэропорту «Храброво» немного улучшились, но временами туман, появившийся в регионе в четверг, и значительная облачность сохраняются. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

Сейчас выполняются рейсы за 8 ноября, задержанные накануне вечером из-за тумана, а также рейсы по расписанию пятницы 9 ноября.

По состоянию на 8 утра 9 ноября прибыли рейсы за четверг:

- UT 329

- SU 1778 (SU1008)

Ожидается прибытие рейсов за 8 ноября из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми.

По метеоусловиям аэропорта «Храброво» за 8 ноября были отменены рейсы авиакомпании «Победа» из/в Санкт-Петербурга и из/в Москвы (Внуково), а также рейсы из/в Минска. За 9 ноября отменены рейсы FV/SU 6329/6330 из/в Санкт-Петербурга и В2 947/948 из/в Минска.

По прогнозу в течение дня сохранится временами туман, дымка, значительная облачность.

В «Храброво» отметили, что возможны изменения в расписании рейсов в пятницу, 9 ноября.

Актуальная информация - на онлайн табло на сайте аэропорта и по тел. +7 (4012) 300-300.