Под Светлым легковушка врезалась в грузовик: двое пострадавших
Фото: Александра ПискуновичФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Два человека пострадали в ДТП под Светлым. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла в поселке Ижевское около АЗС. По предварительной информации, водитель «Пежо» врезался в впередиидущий грузовик.
По предварительной информации, в ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. Обстоятельства аварии устанавливаются.