Под Светлым легковушка врезалась в грузовик: двое пострадавших

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-09T10:35:43+03:00

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Два человека пострадали в ДТП под Светлым. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в поселке Ижевское около АЗС. По предварительной информации, водитель «Пежо» врезался в впередиидущий грузовик.

По предварительной информации, в ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки. Обстоятельства аварии устанавливаются.