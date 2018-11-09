Калининградец на границе лишился 100 кг польских ягод

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-09T10:46:17+03:00

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Жителю Калининградской области не удалось ввезти в регион почти 100 кг польских ягод. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел на погранпереходе в Мамонов. При досмотре «Мерседеса» в багажнике обнаружили более 38 кг малины и более 60 кг клубники.

- Как пояснил водитель, ягоды он приобрел у фермера в Бранево, вез в Калининградскую область для личного потребления. Однако, исходя из характера и количества ввозимого, продукцию нельзя отнести к товарам для личного пользования, - заявили в таможне.

В результате товар признали коммерческой партией, он изъят и подлежит уничтожению. На калининградца завели административное дело по «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров».