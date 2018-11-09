2018-11-09T11:06:59+03:00
Дом. Семья

На Куршской косе спасли пожилого краснокнижного орлана-белохвоста

Хищную птицу содержат в вольере биостанции «Рыбачий»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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В национальном парке «Куршская коса» удалось спасти ослабевшего орлана-белохвоста, который занесен в Красную книгу России. Хищник обессилел, не мог взлететь над деревьями.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, орлана поселили в вольере биостанции «Рыбачий», его кормят, а через 2-3 дня выпустят на волю.

- Из-за чего обессилела птица, выяснить пока не удалось, внешне она здорова. Возможно, преклонный возраст стал причиной такой ситуации, - говорят специалисты. На лапах орлана обнаружили кольца. Сделан запрос в адрес центров кольцевания, изучается история жизни пернатого.

Орлан-белохвост обычен в ходе весенних и осенних миграций, регулярно зимует на побережье Куршского залива.

В нацпарке отметили, что оказанная дикому обитателю Куршской косы помощь – скорее исключение, чем правило: изымать из среды обитания животных не рекомендуется.

Отметим, на косе содержат лиса Куршика, которого в младенчестве подкинули на КПП неизвестные люди.

Орлан-белохвост – самая большая хищная птица не только на Куршской косе, но и в Европе. Размах крыльев достигает более 2 метров, а вес – до 7 кг.

На косе орлан-белохвост стал гнездиться в 1994 году. В настоящее время на территории национального парка постоянно обитают и выводят птенцов не более двух пар хищников.

Птицы способны дожить до 45 лет.

Кормится рыбой, гусями, крупными утками, ондатрами. Не брезгует и падалью.

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