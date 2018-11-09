В поселок Васильково пустили три автобуса, чтобы вывезти пассажиров
Фото: Ирина ТелегинаФото: Facebook
Изменить размер текста:
Утром в пятницу, 9 ноября, в поселок Васильково пустили три больших автобуса, чтобы вывезти пассажиров в Калининград. На этом своей странице в «Фейсбук» написала сотрудник пресс-службы регионального правительства Ирина Телегина.
- В районе Шатурской дежурит экипаж ГИБДД. Автомобилисты не быстро, но едут, - написала Телегина.
Напомним, накануне жители поселка Васильково столкнулись с серьезными транспортными проблемами. Из-за ДТП на Московском проспекте нарушился интервал движения пассажирских автобусов, из-за чего возник транспортный коллапс.